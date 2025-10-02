Legia Varşova-Samsunspor | CANLI İZLE

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin açılıs haftasında temsilcimiz Samsunspor, Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde uzun bir aradan sonra Avrupa sahnesine çıkan kırmızı-beyazlılar, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, sahadan mutlu sonuçla ayrılmayı bekliyor.

LEGIA VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi ilk haftasında oynanan Legia Varşova - Samsunspor maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı.

İŞTE LEGIA VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov,Jedrzejczyk, Vinagre, Augustyniak, Wojciech Urbanski, Kacper Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

LEGIA VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marshall Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanan Legia Varşova-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor

SAMSUNSPOR PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ilk Konferans Ligi maçına çıkan Samsunspor, zorlu Legia Varşova deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

GOOOLLL! Anthony Musaba çok hızlı geldi muhteşem bitirdi! Samsunspor Varşova deplasmanında 1-0 önde! ⚽ #UEL pic.twitter.com/ujIvbK8SkZ — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

"GAYET İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Legia Varşova maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis şu ifadeleri kullandı:

Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim.

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer alamazken, sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

AVRUPA SAHNESİNDE 13. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olan Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkıyor. Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.