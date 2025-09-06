Dev forvet

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Konferans Ligi'nde de mücadele edecek olan Samsunspor, transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor. Başkan Yüksel Yıldırım transferde önemli adımlar atıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Samsunspor, Club Brugge'ün 1.96'lık İsveçli forveti Gustaf Nilsson'u kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki golcünün 2028 yılına kadar Belçika ekibiyle sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak belirtiliyor.

AVRUPA'DA OYNATAMAYACAK

Kırmızı-beyazlılar, dev golcünün transferinde sona geldi. Habere göre, iki kulüp satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme üzerinde çalışıyor.

Ancak Karadeniz temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile aynı grupta mücadele edeceği göz önüne alındığında, transferde bir engel dikkat çekiyor. Samsunspor, UEFA'ya 25 kişilik kadrosunu bildirdiği için Gustaf Nilsson'u transfer etse bile bu oyuncuyu Avrupa maçlarında oynatamayacak.