Avrupa aşkına

Lige tutunma hesapları yapan Bodrum FK ile Avrupa'ya çıkış bileti arayan Samsunspor'un 90 dakikalık mücadelesinde gülen taraf konuk ekip oldu: 1-2. Henüz 4. dakikada Ahmet Aslan ile golü bulan ev sahibi Bodrum'un sevinci fazla sürmedi. 8. dakikada Kamil Ahmet'in topa elle müdehale, VAR'da penaltı olarak tespit edildi. Topun başına geçen Ntcham sokara denge getirdi: 1-1

SAMSUN SEVİNDİ

Samsunspor 38'de Dimata ile bir gol daha bularak ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise adeta nefesler tutuldu. 90+1'de Puscas ile bulduğu gol, ofsayta takılan Bodrum, 90+4'teki elle temasta penaltı bekledi. Tam 6 dakika süren VAR incelemesinde iptal kararı çıkınca seyirci önünde haftayı puansız kapattı. Samsunspor ise bu galibiyetle Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü.

VAR İNCELEMESİ 15 DAKİKA UZATTI

Bodrum'daki kritik maçta sık maçı da alırsa şampiyon. sık devreye giren VAR nedeniyle karşılaşma yaklaşık 15 dakika uzadı. Samsunspor adına verilen penaltı kararında 3 dakika süren VAR incelemesi, karşılamasının uzatma dakikalarında iki kez devreye girerken, Bodrum'un attığı bir gol ofsayta takılırken, bir penaltı pozisyonu da iptal edildi. Ev sahibi ekibin 90+1'de Puscas ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Son dakikalarda olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi. Hakem Yasin Kol'un kararları tribünlerinden büyük tepki aldı. Yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi. Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.