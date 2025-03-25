Verratti bombası

7 PUAN FARK ATTI

G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından 3. sırada yer alan Samsunspor, Avrupa hedefine adım adım ilerliyor. Transfer yasağı olmasına rağmen elindeki oyuncu kadroyla harika işler yapan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ve Eyüpspor'a 7 puan fark atmış durumda. Sezon sonuna kadar üçüncülüğünü korumak isteyen Karadeniz ekibi, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne kalırsa çok önemli isimleri kadrosuna katacak.

KATAR'A VEDA EDECEK

Samsun'un listesinin ilk sırasında ise; Al-Arabi'den ayrılacak olan Marco Verratti'nin olduğu iddia edildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın teknik direktör Reis'le bu konuda bir görüşme yaptığı da belirtildi. 2023'te 45 milyon euroya Katar ekibine transfer olan Verratti'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği biliniyor. Samsun, seneye Avrupa kupalarında oynama hakkı kazanırsa önemli isimleri kadroya katacak.

PARİS'TE 11 SEZON FORMA GİYDİ

Kariyerine Pescara'da başlayan Verratti, 2012'de 12 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Paris Saint- Germain'e transfer oldu. 11 yıl boyunca PSG forması giyen İtalyan orta saha, Eylül 2023'te de Al- Arabi'ye gitti. Katar temsilcisinde bu sezon 17 maça çıkan Verratti, 4 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

EN GOLCÜSÜ MOUNDİLMADJİ

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 30 gol gördü. Atılan bu 44 golün 8'i takımın forveti Marius Moundilmadji'den geldi. Kırmızı-beyazlı takımda Carlo Holse ve Soner Aydoğdu 7'şer gol kaydederken, Olivier Ntcham 5, Landry Dimata ve Rick van Drongelen 3'er gol atmayı başardı.

OKAN KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, yaptığı kurtarışlarla sezonun geride kalan kısmına damga vurdu. Bu sezon Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan kaleci Okan Kocuk oldu. Tecrübeli file bekçisi 12 maçta kalesinde gol görmeyerek birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 11 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır bulunuyor.