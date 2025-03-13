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Haberler Samsunspor Pes etmeyiz

Pes etmeyiz

Samsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gözdağı verdi. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Kadıköy'de F.Bahçe'den puanlar almaya, daha sonra evimizde G.Saray'ı yenmeye uğraşacağız" diye iddialı konuştu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Pes etmeyiz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kamuoyundaki çatlak seslere kulak vermeksizin tamamen F.Bahçe maçına odaklandıklarını söyledi. Bilen, "Tam kadroyla çıkacağız gibi görünüyor. F.Bahçe- Samsunspor maçları her zaman gündemin bir numarasına oturmuş, bugün, dün değil, tarih boyunca çekişme içinde geçen, seyir zevki yüksek maçlar olmuştur" dedi.

MÜCADELE RUHU

Başkan Vekili Bilen, kimin şampiyon olacağının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Bizi açıkçası kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. F.Bahçe'den puanlar almaya, daha sonraki haftalarda da evimizde Galatasaray'ı yenmeye uğraşacağız. Samsunspor ve Yüksel başkanımızın sahibi olduğu bir takımda mücadele ruhu bitmez" diye konuştu.

SAMSUN'DA HIRSLI ÇALIŞMA

Trendyol Süper Lig'de Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Samsunspor, zorlu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-şimşeklerde futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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