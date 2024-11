Samsunsporlu Soner Aydoğdu: Ritim kazanmışken ara vermek bazen iyi olmuyor

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Süper Lig'in 13'ncü haftasında sahasında oynayacakları Alanyaspor karşılaşması için antrenman öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Forma şansı bulduğu her dakikayı en verimli şekilde değerlendirmek istediğini ifade eden Soner Aydoğdu, "2 hafta içerde oynayacağız ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Kendi taraflarımızla birlikte gerçekten çok coşkulu ve istekli oynuyoruz. Bireysel anlamda herkes en iyisini verince sahaya bu takıma yansıyor. Önemli olan takımdır. Burada herkes takıma katkı vermek istiyor" diye konuştu.

FORMANIN DEĞERİNİ BİLEREK SAHADA VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Takım olarak üst sıradaki yerlerini korumak istediğini belirten Soner Aydoğdu, "Milli takım araları daha iyi çalışmamız için bize imkan sağlıyor. Her maç zor. Önümüzde zorlu bir maç var. Forma şansı bulduğum her dakika, yarım saat, bir saat neyse hiç önemli değil, onun değerini bilerek sahada var olmaya çalışıyorum ve takıma katkı vermeye çalışıyorum. Son haftalarda Allah'ta yardım etti ve takıma katkı da verdim. Bu sene transfer yasağımız var. Herkes gerçekten işine sahip çıkıyor ve aidiyet duygusu ile sahada mücadelesini veriyor .Bu dönemlerde milli takım arası oldu, bay geçeceğimiz hafta yaklaştı. Bay haftasından sonra Sivasspor ile oynayıp yine bir süre iznimiz olacak. İyi bir şey mi oluyor kötü ir şey mi tam olarak bilmiyorum. Önemli olan bu gidişatı sürdürebilmektir zaten. Şu an için hiçbir şey kazanmış değiliz. Ne lig bitti, ne ligde kaldık. Henüz kesinleşmiş bir şey yok. O yüzden bu gidişatımızı sonuna kadar sürdürebilmemiz önemli. Şu ana kadar iyi gittik inşallah sonu da güzel olur ve istediğimiz yerde ligi bitiririz. Sağ olsun taraftarımız bizleri her zaman destekliyorlar. İçerdeki oynadığımız maçlarda zaten önemli destekleri var. Ama taraftarımızı bireysel olarak gerçekten çok tebrik ediyorum. Çünkü deplasmanlarda da sürekli yanımızdalar. Onlar için uzak yakın fark etmiyor. Özellikle Galatasaray maçında deplasmana gelip simsiyah görüntü vermeleri çok hoştu. Onlar bize destek vermeye devam etsinler. Bizi desteklemeye devam etsinler biz sahada her zaman yüzde yüzümüzü verip camiamızı mutlu etmeye çalışacağız" açıklamalarında bulundu.