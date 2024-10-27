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Haberler Samsunspor

Samsun city

Kırmızı-beyazlılar, 9 dakika içinde Ntcham’la iki penaltı kaçırdı. 31’de Aytaç, Paşa’yı öne geçirdi. 68’den sonra Holse (2), Soner ve Tait, müthiş geri dönüşe imza attı. Deplasmanda 5’te 5 yapan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Samsun city

Süper Lig'de Samsunspor kasırgası dinmiyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında 2-1'den geri dönen kırmızı-şimşekler, Kasımpaşa deplasmanında da müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maça hızlı başlayan Samsun ekibinde, 17'de kazanılan penaltıyı kullanan Ntcham'ın panenkası üst direkten döndü. 27'de bir penaltı daha kazanan Samsunspor'da penaltıyı yine Kamerunlu kullandı, bu sefer üstten auta gönderdi. Ardından Kasımpaşa'nın golü geldi. Aytaç, kafayla ilk yarı skorunu belirledi: 1-0

SONER'DEN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Samsunspor, 2. yarıda son 22 dakikada adeta gol olup yağdı. 68'de Holse, eşitliği sağladı. Fenerbahçe maçında attığı golle beraberliği getiren Soner Aydoğdu, 3 dakika sonrasında bu sefer müthiş bir frikik golüyle şimşekleri öne geçirdi. 77'de yine Holse farkı ikiye çıkardı. 86'da ise Tait, müthiş geri dönüşü ilan etti: 4-1. Deplasmanda 5'te 5 yapan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 6 maça taşırken, 5 galibiyet, 1 beraberlikle ilk 10 haftaya damgasını vurup, maç fazlasıyla Süper Lig'de 2. sıraya yerleşti.

HEDEF, 42 PUANDAN SONRA

Samsunspor Teknik Direktörü Reis, futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. İki penaltıyı kaçıran Ntcham'la ilgili Reis, "İlk penaltı fena değildi, onu atsa çok güzel penaltı attığı söylenebilirdi. Benim için önemli olan takımın reaksiyonu" dedi. Alman hoca, hedefle ilgili, "42 puana ulaştıktan sonra cevap vereceğim" diye konuştu.

4. KEZ GERİDEN GELDİ

Samsunspor, Göztepe'yi 3-1'den 4-3 ve Adana Demir'i de 1-0'dan 3-1 yenerken, F.Bahçe'yle de 2-1'den 2-2 kaldı.

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