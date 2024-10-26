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Haberler Samsunspor

Kasımpaşa Samsunspor maçı sosyal medyada gündem oldu! Olivier Ntcham ve kaçan penaltılar...

Son dakika Süper Lig haberleri... Samsunspor’da Olivier Ntcham, Kasımpaşa karşısında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 16:55
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Kasımpaşa Samsunspor maçı sosyal medyada gündem oldu! Olivier Ntcham ve kaçan penaltılar...

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u ağırladı. Konuk ekipte 19 ve 27. dakikalarda 2 penaltı kaçırarak taraftarına saç baş yoldurdu.

Atışı kullanmak üzere topun başın geçen Samsunsporlu Olivier Ntcham, iki penaltı atışından da yararlanamadı.

Kaçan penaltılar sonrası Kamerunlu oyuncu, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

PANENKA DENEDİ DİREĞE TAKILDI!

2. PENALTI VURUŞUNU DA DiREKT DIŞARI ATTI

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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