Haberler Samsunspor Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’de ertelenen 16’ncı haftada Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Trabzon’a hareket etti. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de ertelenen 16'ncı haftada Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Trabzon'a hareket etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından son buldu.

Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken üstlenecek.

Trabzon'a sakatlığı bulunan Gaetan Laura, izinli Mickael Tırpan ile milli takımda olan Kingsley Schindler, Nanu Gomes ve Olivier Ntcham götürülmezken, kadroda şu isimler yer aldı;

"Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Zeki Yavru, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Youssef Ait Bennasser, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Moryke Fofana, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

DİĞER
Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan'dan "Makaram sarı bağlar" performansı! Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: MİT'in MOSSAD operasyonu İsrail'i şaşırttı durun bu daha ilk adım!
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum!
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman?
Samsunspor Başkanı camiaya umut dağıttı
Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek?
TOGG'UN YENİ MODELİ TANITILDI | TOGG T10F ne kadar, kaç TL? Menzili kaç km, teknik özellikleri ne?
REGAİP KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2024 Regaip Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... 16:46
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:13
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 16:10
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! 16:09
Transfer dönemi başladı mı? Transfer dönemi başladı mı? 15:54
Daha Eski
Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! 15:47
Fırtına o ismi kiraladı! Fırtına o ismi kiraladı! 15:46
Jonas Svensson: "Çok mutluyum" Jonas Svensson: "Çok mutluyum" 15:45
Galatasaray Sivasspor maçına hazır Galatasaray Sivasspor maçına hazır 15:32
F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! 15:18
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:06