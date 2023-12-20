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Yılport Samsunspor'un konuğu TÜMOSAN Konyaspor

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Yılport Samsunspor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:01
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Yılport Samsunspor'un konuğu TÜMOSAN Konyaspor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşambe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor maçında, sakatlıkları nedeniyle Samsun ekibinde Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser forma giyemeyecek.

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