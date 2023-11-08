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Yılport Samsunspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta oynanması gereken ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı 11. dakikada hakem Burak Şeker tarafından başlatıldı. Bu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Yılport Samsunspor oldu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 21:40 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 21:58
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Yılport Samsunspor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanması gereken mücadele olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Bu karşılaşma 11. dakika itibariyle hakem Burak Şeker tarafından başlatıldı.

Heyecan dolu maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Yılport Samsunspor oldu.

Mücadelede gol perdesini İstanbulspor adına 41. dakikada Emir Gültekin açtı.

İlk yarı bu golle İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 70. dakikada Samsunspor'dan Soner Aydoğdu skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ise İstanbulspor'dan Hakan Yakın kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada 90+3. dakikada Mouandilmadji'nin kaçırdığı penaltı vuruşunu Bennaser tamamladı ve Samsunspor bu golle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.u maçın ardından Samsunspor 8 puanla 19. sırada bulunuyor.

İstanbulspor ise 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

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