Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Monaco ile Juventus karşı karşıya gelecek. Son haftada oynanacak zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 ihtimalini sürdürmek isteyen İtalya temsilcisi, 12 puanla 15. sırada yer alıyor. İlk 24 için mücadele eden Monaco ise 9 puanla 21. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşmada Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Monaco-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 07:53
Monaco-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada Monaco ile Juventus, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Son hafta öncesinde zorlu deplasmana konuk olacak Juventus, kazanarak ilk 8 şansını canlı tutmayı hedeflerken 12 puanla 15. sırada bulunuyor. İlk 24 hedefi için sahaya çıkacak Monaco ise 9 puanla 21. basamakta yer alıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği de futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında. Peki, Monaco-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada oynanacak Monaco-Juventus maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MONACO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Louis II'de oynanacak Monaco-Juventus maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MONACO-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco: Köhn, Vanderson, Mawissa, Kehrer, Henrique, Teze, Zakaria, Golovin, Fati, Akliouche, Balogun

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David

