Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı canlı izlemek için tıkla!

Barcelona-Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı, üç yıl sonra yeniden Camp Nou'da dev atmosferi futbolseverlerle buluşturuyor. Stamford Bridge'deki kötü performansın ardından Barcelona, bu maçı bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Peki Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı? Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir? Tüm yayın detayları, platform seçenekleri ve canlı izleme alternatifleri haberimizde yer alıyor. Peki, Barcelona-Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

BARCELONA-E. FRANKFURT MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak.

BARCELONA-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 9 Aralık 2025 günü saat 23:00 (TSİ) tarihinde oynanacak.

BARCELONA-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve Eintracht Frankfurt, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - E. FRANKURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Eintracht Frankfurt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak. Barcelona-Eintracht Frankfurt maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Beşinci haftanın en çok konuşulan karşılaşması olan Barcelona – Chelsea mücadelesi, beklentilerin aksine oldukça tek taraflı geçti. İlk yarıda ritmini bulmakta zorlanan Blaugrana, 44. dakikada Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle büyük bir darbe aldı. Jules Kounde'nin 27. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen Barcelona, ikinci yarıda genç yıldız Estevao ve oyuna sonradan giren Liam Delap'ın gollerine de engel olamadı. Bu sonuç, Katalan ekibinin Avrupa sahnesindeki istikrarsız formunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört maçta yalnızca bir galibiyet alabildi (1B, 2M). Olympiakos karşısında alınan 6-1'lik galibiyetin ardından PSG'ye 2-1 kaybeden Barça, Club Brugge ile 3-3 berabere kalmış, Chelsea deplasmanındaki yenilgiyle performans düşüşü belirginleşmişti. İlk beş haftadan yalnızca yedi puan çıkarabilen Barcelona, 36 takımlı lig aşamasında 18. sıraya kadar geriledi. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan bir takım için bu tablo şaşırtıcı düzeyde zayıf olarak değerlendiriliyor.

Blaugrana, artık otomatik katılım hedefini yeniden yakalamak istiyor. Takım, son üç resmi maçını kazanarak moral tazeledi ve bu süreçte tam 11 gol kaydetti. Bu galibiyetlerden biri, hafta sonu Real Betis karşısında oynanan ve sekiz gole sahne olan mücadelede geldi. Ferran Torres'in hat-trick yaptığı maçta Roony Bardghji ve Lamine Yamal da skora katkı yaparak Barcelona'nın La Liga liderliğini dört puana çıkardı.

Barcelona'nın etkili hücum hattı, son dört maçında 13 gol yiyen Eintracht Frankfurt savunmasına karşı önemli bir fırsat görüyor. Frankfurt'un savunma sorunları hafta sonu Leipzig deplasmanında zirve yaptı; Dino Toppmöller'in ekibi sahadan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Son üç maçını kazanamayan Kartallar (2B, 1M), yine de Bundesliga'da yedinci sıradaki konumunu koruyor.

Ancak Şampiyonlar Ligi lig aşamasında işler daha karışık. Kötü sonuçların ardından Frankfurt, playoff hattının iki puan gerisine düşerek 4 puanla 28. sıraya geriledi. Son dört maçta üç yenilgi alan Alman temsilcisinin tek puan kazandığı maç, Napoli deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu. Bu nedenle Barcelona karşısında sonuç alınabilmesi için özellikle savunma hattında ciddi çözümler üretilmesi gerekiyor.

Frankfurt için tarihsel açıdan küçük de olsa bir umut ışığı var: 2021-22 UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynadıkları iki maçta yenilgi almamışlardı. Kendi sahalarında 1-1 berabere kaldıktan sonra Camp Nou'da 3-2 kazanarak turu geçen Frankfurt, bu maça da aynı dirençle çıkmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BARCELONA - E. FRANKFURT MAÇI CANLI ANLATIM