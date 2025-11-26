CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sporting CP ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Rui Borges yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Portekiz ekibi, kritik maçı kazanarak puanını 10'a çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefleyen Belçika temsilcisi ise 5 puanla 26. sırada yer alıyor. Peki, Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 11:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporting CP-Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında dikkatler, Sporting CP ile Club Brugge arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Rui Borges yönetimindeki Portekiz temsilcisi, turnuvadaki çıkışını sürdürmek ve evinde kazanarak puanını 10'a yükseltmek istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Club Brugge ise Belçika temsilcisi olarak hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 26. sırada yer alan ekip, zor bir ortamda kazanarak puanını artırmak ve iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Sporting CP-Club Brugge maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Club Brugge maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez

Club Brugge: Jackers; Seys, Mechele, Ordonez, Siquet; Onyedika, Stankovic; Diakhon, Vanaken, Forbs; Tresoldi

ASpor CANLI YAYIN

İDEFIX-Reklam
Tedesco kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı 11'i
DİĞER
Galatasaray - Union SG maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman AK Parti'yi bilgilendirecek
Union SG başkanından çarpıcı sözler!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK ilklerin peşinde! Manisa FK ilklerin peşinde! 11:57
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! Türk Hava Yolları, CEV Kupası 16'lı final turunda! 11:51
Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! Icardi'den F.Bahçe derbisi paylaşımı! 11:50
Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! Göztepe, Sultanlar Ligi’ne zorlu başladı! 11:46
Union SG başkanından çarpıcı sözler! Union SG başkanından çarpıcı sözler! 11:41
Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman? 11:39
Daha Eski
Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! Emlak Konut, Kızılyıldız deplasmanında! 11:34
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde! 11:20
Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? Olympiakos-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler oynayacak mı? 11:19
Ederson'un PFDK'ya sevkindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray... Ederson'un PFDK'ya sevkindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray... 11:12
F.Bahçe Kadıköy performansına güveniyor F.Bahçe Kadıköy performansına güveniyor 11:11
A Milli Takım, Bosna Hersek maçına çıkıyor! A Milli Takım, Bosna Hersek maçına çıkıyor! 11:09