UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında dikkatler, Sporting CP ile Club Brugge arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Rui Borges yönetimindeki Portekiz temsilcisi, turnuvadaki çıkışını sürdürmek ve evinde kazanarak puanını 10'a yükseltmek istiyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Club Brugge ise Belçika temsilcisi olarak hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 26. sırada yer alan ekip, zor bir ortamda kazanarak puanını artırmak ve iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Sporting CP-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Sporting CP-Club Brugge maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Club Brugge maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-CLUB BRUGGE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Silva; Araujo, Inacio, Diomande, Vagiannidis; Simoes, Hjulmand; Catamo, Trincao, Quenda; Suarez

Club Brugge: Jackers; Seys, Mechele, Ordonez, Siquet; Onyedika, Stankovic; Diakhon, Vanaken, Forbs; Tresoldi