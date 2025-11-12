Barcelona - OH Leuven maçı detayları: Hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Barcelona, zirve için yarıştığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde OH Leuven'i ağırlıyor. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 6 puanlık ev sahibi ekip, zirveye yerleşme şansını değerlendirecek. İlk sırada 9 puan ve +6 averajla Lyon otururken Barcelona, bu maçtan 3 puan alması halinde +10 averajıyla birinciliği kapacak. Peki Barcelona - OH Leuven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcalona - OH Leuven MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona - Oh Leuven maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Johan Cruyff Stadyumu'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

BARCELONA - OH LEUVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelone - Oh Leuven maçı Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Alman hakem Riem Hussein düdük çalacak. Hakemin yardımcılıklarını Anne Uersfeld ve Irina Wehr üstlenecek. 4. hakemin Angelika Soeder olacağı maçın VAR koltuğunda ise Benjamin Cortus oturacak.

BARCELONA - OH LEUVEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, Leon, Brugts; Bonmati, Aleixandri, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor

Oh Leuven: Seynhaeve; Nagy, Biesmans, Veefkind, Everaerts; Kuijpers, Mertens, Pusztai; Papatheordorou, Conijnenberg, Reynders