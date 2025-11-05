Marsilya - Atalanta MAÇI İZLE | Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Marsilya, İtalya temsilcisi Atalanta'yı konuk ediyor. İlk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyetle 3 puan kazanan ev sahibi ekip, 3 puanla 22. sırada bulunuyor. İlk maçında yenilerek sonraki hafta elde ettiği galibiyetle moral depolayan konuk ekip ise son karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılmasının ardından 4 puana ulaşarak 19. sıraya yerleşti. Peki Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:55
Devler Ligi'nin Fransız ekibi Marsilya, 4. haftada Stade Velodrome'da Atalanta'yı ağırlayacak. İlk hafta oynadığı Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ajax'ı 4-0 yenen ev sahibi takım, Sporting CP'ye deplasmanda yenilince 3 puanla yetindi. Konuk ekip ise PSG karşısında aldığı ezici yenilginin ardından Club Burugge'yi 2-1 yendi fakat Slavia Prag ile berabere kalarak yine umduğu performansı sergileyemedi. Peki Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Atalanta maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem José María Sánchez'in düdük çalacağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Atalanta :Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman

