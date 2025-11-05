Marsilya - Atalanta MAÇI İZLE | Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Devler Ligi'nin Fransız ekibi Marsilya, 4. haftada Stade Velodrome'da Atalanta'yı ağırlayacak. İlk hafta oynadığı Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ajax'ı 4-0 yenen ev sahibi takım, Sporting CP'ye deplasmanda yenilince 3 puanla yetindi. Konuk ekip ise PSG karşısında aldığı ezici yenilginin ardından Club Burugge'yi 2-1 yendi fakat Slavia Prag ile berabere kalarak yine umduğu performansı sergileyemedi. Peki Marsilya - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Atalanta maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem José María Sánchez'in düdük çalacağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang

Atalanta :Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Lookman