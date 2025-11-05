CANLI SKOR ANA SAYFA
Karabağ 2-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Karabağ 2-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ, sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 22:55
Karabağ 2-2 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda İngiltere ekibi Chelsea'yi ağırladı.

Chelsea, 16. dakikada Estevao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine Leandro Andrade'nin 29 ve Marko Jankovic'in 39. dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle cevap veren Karabağ, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Konuk takım, ikinci devrede aradığı golü Alejandro Garnacho ile 53. dakikada buldu ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

Günün diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos, evinde İspanya'nın Villarreal takımını 46. dakikada Derrick Luckassen'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Pafos'un puanını 5 yaptığı ligde Villarreal ise bir puanda kaldı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
