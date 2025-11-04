UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı! | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 20.45 seansındaki maçların ardından gözler 23.00'te başlayan dev karşılaşmalara çevriliyor. Avrupa'nın dev kulüpleri, gruplardaki kritik puanlar için sahada ter döküyor.

Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Torino'da Juventus, Sporting Lizbon karşısında sahasında üstünlük kurmaya çalışıyor. Londra'da Tottenham, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.

Gecenin diğer maçlarında Atletico Madrid, Union Saint-Gilloise'ı ağırlıyor. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Fransız ekibi Monaco'ya karşı mücadele ediyor. Yunanistan'da ise Olympiakos, PSV Eindhoven'ı konuk ediyor. Tüm karşılaşmalar saat 23.00'te başladı ve aynı anda oynanıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin 23.00 seansındaki tüm mücadeleler Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler, diledikleri karşılaşmayı Tabii'nin farklı kanal seçenekleriyle takip edebiliyor.