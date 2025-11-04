CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

PSG 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG, sahasında Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 01:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG, sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Alman devi, deplasmanda aldığı bu galibiyetle üst sıralar için kritik bir avantaj yakaladı.

Bayern maça hızlı başladı. 4. dakikada Luis Diaz takımını öne geçirirken, Kolombiyalı yıldız 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Ancak Diaz, 45+7. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Fransız devi ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. 74. dakikada Joao Neves, Lee Kang-In'in pasında farkı bire indirdi ancak beraberlik golü gelmedi.

Bu sonuçla Bayern Münih 4 maç sonunda 12 puan ile liderliğe yükselirken, PSG ise 9 puanla 3. sırada yer aldı.

REKLAM - Kuruluş Orhan
Buruk: Farklı bir G.Saray var
DİĞER
Jhon Duran'dan Sadettin Saran itirafı geldi! "Tüm süreç boyunca kendisi..."
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'da Cuesta gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olympiakos ile PSV berabere kaldı! Olympiakos ile PSV berabere kaldı! 01:17
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:14
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:13
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:06
Monaco, Balogun'la güldü! Monaco, Balogun'la güldü! 01:01
G.Saray Almanya'da galip! G.Saray Almanya'da galip! 00:39
Daha Eski
Beşiktaş GAİN deplasmanda mağlup! Beşiktaş GAİN deplasmanda mağlup! 00:36
Napoli'de gol sesi yok! Napoli'de gol sesi yok! 23:13
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 23:09
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? 15:52
G.Saray'da Yunus Akgün şoku! G.Saray'da Yunus Akgün şoku! 16:03
Emre Mor’dan dikkat çeken paylaşım! Emre Mor’dan dikkat çeken paylaşım! 16:08