PSG 1-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSG, sahasında Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Alman devi, deplasmanda aldığı bu galibiyetle üst sıralar için kritik bir avantaj yakaladı.

Bayern maça hızlı başladı. 4. dakikada Luis Diaz takımını öne geçirirken, Kolombiyalı yıldız 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Ancak Diaz, 45+7. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Fransız devi ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı. 74. dakikada Joao Neves, Lee Kang-In'in pasında farkı bire indirdi ancak beraberlik golü gelmedi.

Bu sonuçla Bayern Münih 4 maç sonunda 12 puan ile liderliğe yükselirken, PSG ise 9 puanla 3. sırada yer aldı.