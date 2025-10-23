Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Fermin Lopez

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. Nefes kesen karşılaşmaların ardından UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı. UEFA tarafından yapılan paylaşımda sahasında Olimpiakos'u 6-1 yenen FC Barcelona'nın 10 numarası Fermin Lopez, haftanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki İspanyol, mücadeleyi hat-trick ile tamamlamıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM