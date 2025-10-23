CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Fermin Lopez

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Fermin Lopez

FC Barcelona'nın 22 yaşındaki İspanyol yıldızı Fermin Lopez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:55
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Fermin Lopez

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. Nefes kesen karşılaşmaların ardından UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı. UEFA tarafından yapılan paylaşımda sahasında Olimpiakos'u 6-1 yenen FC Barcelona'nın 10 numarası Fermin Lopez, haftanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki İspanyol, mücadeleyi hat-trick ile tamamlamıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

