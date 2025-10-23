Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Fermin Lopez

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri tamamlandı. Nefes kesen karşılaşmaların ardından UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı. UEFA tarafından yapılan paylaşımda sahasında Olimpiakos'u 6-1 yenen FC Barcelona'nın 10 numarası Fermin Lopez, haftanın oyuncusu seçildi. 22 yaşındaki İspanyol, mücadeleyi hat-trick ile tamamlamıştı.
İŞTE O PAYLAŞIM
1st: Fermín López 2nd: Felix Nmecha 3rd: Gorka Guruzeta 4th: Dennis Man Hat-trick hero Fermín wins Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Qhh0dcLS9Q— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025