CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih 3-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih 3-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Alman devi mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 00:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 00:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih 3-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig etabı ilk hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih evinde İngiltere temsilcisi Chelsea'yi mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayern Münih konuk ettiği Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Trevoh Chalobah, 27.(P) ve 63. dakikalarda ise Harry Kane kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 29. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

2. haftada Bayern Münih Güney Kıbrıs ekibi Pafos'a konuk olurken Chelsea ise Benfica'yı ağırlayacak.

Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
DİĞER
Ceyda Düvenci'nin büyük aşkı, 90’ların jönüydü… Yakışıklılığıyla ekranları sallayan Kaan Girgin’in son haline inanamayacaksınız!
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!" "Sonuçtan ötürü utanıyoruz, hakem de umarım utanıyordur!" 00:17
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 00:13
Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi! Hakan Çalhanoğlu’nun asistleri Inter’e galibiyeti getirdi! 00:11
Liverpool 90+2'de kazandı! Liverpool 90+2'de kazandı! 00:08
PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! PSG Devler Ligi'ne farklı başladı! 00:01
4 gollü maçta kazanan yok! 4 gollü maçta kazanan yok! 23:43
Daha Eski
Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! Yunanistan'da gol sesi çıkmadı! 23:36
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 23:30
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:53
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 22:52
Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! Cenk Tosun'dan penaltı açıklaması! 22:38
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 22:35