Bayern Münih 3-1 Chelsea (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig etabı ilk hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih evinde İngiltere temsilcisi Chelsea'yi mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayern Münih konuk ettiği Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Trevoh Chalobah, 27.(P) ve 63. dakikalarda ise Harry Kane kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 29. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

2. haftada Bayern Münih Güney Kıbrıs ekibi Pafos'a konuk olurken Chelsea ise Benfica'yı ağırlayacak.