Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle | Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Real Madrid sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Xabi Alonso'nun öğrencileri, zorlu karşılaşmada 3 puan alarak lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Madrid ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Özellikle Arda Güler'in Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Real Madrid-Marsilya maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Marsilya maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, La Liga'da oynanan son karşılaşmada Real Sociedad ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Heyecan dolu karşılaşma sonrası gözler, Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Etkili performansıyla futbolseverlerden tam not alan Arda Güler'in Marsilya maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius, Mastantuono, Mbappe

Marsilya: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang