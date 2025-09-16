CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle | Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle | Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Real Madrid ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde zorlu maçı kayıpsız geçmeyi hedefleyen İspanya devi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın etkili takımlarından birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Real Madrid'de Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 11:20
Real Madrid-Marsilya maçı canlı izle | Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Real Madrid-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Real Madrid sahasında Marsilya'yı ağırlayacak. Xabi Alonso'nun öğrencileri, zorlu karşılaşmada 3 puan alarak lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Madrid ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Özellikle Arda Güler'in Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Real Madrid-Marsilya maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Marsilya maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, La Liga'da oynanan son karşılaşmada Real Sociedad ağlarını havalandırmayı başarmıştı. Heyecan dolu karşılaşma sonrası gözler, Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Etkili performansıyla futbolseverlerden tam not alan Arda Güler'in Marsilya maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL MADRID-MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Vinicius, Mastantuono, Mbappe

Marsilya: Rulli, Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Nadir, Weah, Aubameyang

