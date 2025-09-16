Real Madrid - Marsilya (CANLI anlatım)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid ile Fransız temsilcisi Marsilya karşı karşıya geliyor. Milli yıldız Arda Güler eflatun beyazlı ekipte maça ilk 11'de başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 23:42
Şampiyonlar Ligi'inn ilk haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Fransız devlerinden Marsilya'yı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Mastantuono, Mbappé

Marsilya: Rulli, Pavard, Medina, Balerdi, Emerson; Højbjerg, Kondogbia, O'Riley, Weah, Greenwood, Aubameyang

