Real Madrid - Marsilya (CANLI anlatım)

Şampiyonlar Ligi'inn ilk haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Fransız devlerinden Marsilya'yı konuk ediyor.
İLK 11'LER Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Mastantuono, Mbappé Marsilya: Rulli, Pavard, Medina, Balerdi, Emerson; Højbjerg, Kondogbia, O'Riley, Weah, Greenwood, Aubameyang
