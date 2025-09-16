Real Madrid 2-1 Marsilya (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Marsilya'yı 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, ikisi de penaltıdan olmak üzere 28. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. Marsilya'nın tek golünü ise 22. dakikada Timothy Weah kaydetti.

Dani Carvajal, mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart görerek Real Madrid'i 10 kişi bıraktı.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, maçın 73. dakikasında yerini Raul Asencio'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Marsilya ise henüz puanla tanışamadı.

Devler Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, Kairat Almaty deplasmanına konuk olacak; Marsilya ise sahasında Ajax'ı ağırlayacak.