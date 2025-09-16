Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki performansı her zaman merak konusu olurken, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacağı sorusu da taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa kupaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni serüveninde önemli virajlardan biri olacak.

GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.