Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa heyecanı geri dönüyor. Taraftarların en çok araştırdığı konuların başında Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman sorusu geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alman temsilcisi karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki performansı her zaman merak konusu olurken, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacağı sorusu da taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa kupaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni serüveninde önemli virajlardan biri olacak.

GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

