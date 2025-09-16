Galatasaray Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Galatasaray Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki performansı her zaman merak konusu olurken, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman oynanacağı sorusu da taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa kupaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Eintracht Frankfurt maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa'daki yeni serüveninde önemli virajlardan biri olacak.
GALATASARAY-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.