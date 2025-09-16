CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak maçlar var. Taraftarlar özellikle bugün maç var mı ve 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadeleler sahne alırken, Avrupa futbolunun heyecanı ekranlara taşınıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 16:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nabzını tutan Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar özellikle bugün maç var mı ve 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

13.30: Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor

13.30: Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)

14.30: Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

14.30: Karaköprü Belediyespor - Bitlis Özgüzeldere

15.00: Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

15.00: Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediye Spor

15.00: Kestel Çilekspor - Fethiyespor

18.00: Tire 2021 FK - Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00: İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor

20.30: Atakaş Hatayspor - Erciyes 38 FSK (A Spor)

19.45: Athletic Bilbao - Arsenal

19.45: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Real Madrid - Marsilya (Tabii)

22.00: Tottenham - Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Benfica - Karabağ

22.00: Juventus - Borussia Dortmund

JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Juventus-Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Kırıkkale FK-Manisa FK | CANLI
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka...
DİĞER
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki sıralamasını açıkladılar! İlk 24’e girebilecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Ağrı 1970 Spor farklı turladı!
Andre Onana'dan devre arası konuşması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! 16:39
Andre Onana'dan devre arası konuşması! Andre Onana'dan devre arası konuşması! 16:36
Beşiktaş tam gaz devam etti! Beşiktaş tam gaz devam etti! 16:16
Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? 16:12
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 15:25
Atletizmin altın çocuğu Duplantis! Atletizmin altın çocuğu Duplantis! 15:05
Daha Eski
G.Saray'dan tarihi prim kararı! G.Saray'dan tarihi prim kararı! 14:40
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:15
Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? 14:14
F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor 14:10
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? 13:45
Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman? Shabab Al Ahli-Tractor FC maçı ne zaman? 13:36