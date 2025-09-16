Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun nabzını tutan Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar özellikle bugün maç var mı ve 16 Eylül bugün kimin maçı var, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

13.30: Ağrı 1970 Spor - Batman Petrolspor

13.30: Kırıkkale FK - Manisa FK (A Spor)

14.30: Kahta 02 Spor - Adana Demirspor

14.30: Karaköprü Belediyespor - Bitlis Özgüzeldere

15.00: Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK

15.00: Beykoz İshaklıspor - Karacabey Belediye Spor

15.00: Kestel Çilekspor - Fethiyespor

18.00: Tire 2021 FK - Sipay Bodrum FK (A Spor)

19.00: İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 Spor

20.30: Atakaş Hatayspor - Erciyes 38 FSK (A Spor)

19.45: Athletic Bilbao - Arsenal

19.45: PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Real Madrid - Marsilya (Tabii)

22.00: Tottenham - Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

22.00: Benfica - Karabağ

22.00: Juventus - Borussia Dortmund

JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Juventus-Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.