Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kura çekiminin ardından...

Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez yarışacak. Kazakistan ekibi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, İspanya başkentinden 6 bin 420 kilometre uzaklıktaki Kazakistan'ın Kairat Almaty takımına karşı bir deplasman maçı oynayacak. Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid ile eşleşmesinin ardından yaşadıkları sevinç ise kameralara yansıdı.
İŞTE O ANLAR
Así reaccionaron los jugadores del Kairat Almaty al saber que jugarán contra Real Madrid e Inter en la Champions League. 🥹 ⚽️ Vía f.c.kairat/IG pic.twitter.com/qmvYDrNBse— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 28, 2025