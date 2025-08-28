CANLI SKOR ANA SAYFA
Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kura çekiminin ardından...

Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kura çekiminin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne tarihinde ilk kez katılım gösteren Kairat Almaty'nin rakiplerinden biri de Real Madrid olacak. İspanyol devini sahasında ağırlayacak olan Kazakistan ekibi futbolcularının sevinci ise kameralara böyle yansıdı. İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 01:31 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 01:34
Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kura çekiminin ardından...

Kairat Almaty, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez yarışacak. Kazakistan ekibi sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar, İspanya başkentinden 6 bin 420 kilometre uzaklıktaki Kazakistan'ın Kairat Almaty takımına karşı bir deplasman maçı oynayacak. Kairat Almaty futbolcularının Real Madrid ile eşleşmesinin ardından yaşadıkları sevinç ise kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR

Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama!
