Rangers - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Rangers - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Rangers ile Viktoria Plzen 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rangers - Viktoria Plzen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Viktoria Plzen maçı 5 Ağustos Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği maçta Turpin'in yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Aurelien Berthomieu yapacak. Dördüncü hakem Mathieu Vernice, VAR hakemi Willy Delajod, AVAR hakemi ise Nicolas Rainville olacak.