CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı!

Paris Saint-Germain ile Inter arasında 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının hakemi açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 17:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi açıklandı!

Paris Saint Germain ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu. Devler Ligi finalinde Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak dev maçta görev alacak 40 yaşındaki Kovacs, 2019 yılından bu yana UEFA Elit Kategori hakemi olarak görev yapıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da İnter ile şampiyonluk için sahaya çıkacak. Kovacs İnter'in daha önce 2023 yılında Manchester City karşısında kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray’da ayrılık kararı iptal! Okan Buruk kalmasını istiyor…
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye'nin yol haritası
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama!
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 16:24
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 15:57
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 15:52
Marko Guduric'ten Milli basketbolcuya teşekkür Marko Guduric'ten Milli basketbolcuya teşekkür 15:51
Nesine 2. Lig play-off 2.turunda maç heyecanı Yaay'da yaşanacak! Nesine 2. Lig play-off 2.turunda maç heyecanı Yaay'da yaşanacak! 15:36
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 15:26
Daha Eski
Jasikevicius: Final Four’da olmak büyük başarı Jasikevicius: Final Four’da olmak büyük başarı 15:10
Melih Mahmutoğlu: Umarım kupayı müzemize getiririz Melih Mahmutoğlu: Umarım kupayı müzemize getiririz 15:03
Okan Buruk'tan flaş karar! Finalde o isme görev verecek Okan Buruk'tan flaş karar! Finalde o isme görev verecek 14:31
Trabzonspor'dan sert açıklama! Trabzonspor'dan sert açıklama! 14:17
Barcelona şampiyonluğa bir adım uzak Barcelona şampiyonluğa bir adım uzak 13:26
Manisaspor namağlup şampiyon! Manisaspor namağlup şampiyon! 13:00