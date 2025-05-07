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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş

PSG - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, PSG-Arsenal karşılaşmasıyla devam ediyor. Londra’daki ilk maçı 1-0 kazanan PSG, Parc des Princes’te konuk edeceği Arsenal karşısına avantajlı skorla çıkacak. Arsenal ise bu kritik deplasmanda en az 1-0’lık galibiyetle turu uzatmalara taşımayı ya da daha farklı bir skorla finale adını yazdırmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:26 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:28
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PSG - Arsenal MAÇI CANLI İZLE | PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş

PSG - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Parc des Princes'te oynanan yarı final ilk maçında PSG, hızlı bir başlangıç yaparak 4. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, 50. dakikada Mikel Merino ile skoru eşitleme şansını yakalasa da VAR incelemesi sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Rövanş maçında Arsenal'in Paris'te sergileyeceği tutum merak edilirken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanacak PSG-Arsenal maçı 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG - INTER RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE

PSG-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

PSG, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyerek tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Luis Enrique'nin ekibi, Ousmane Dembele, Kvaratskhelia ve Vitinha gibi hücum oyuncularıyla Arsenal savunmasını zorlamayı planlıyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri de Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Gabriel Martinelli gibi yıldızlarla Paris'te sürpriz peşinde. Ancak Arsenal'de Jorginho, Gabriel Jesus, Kai Havertz gibi isimlerin sakatlıkları kadro derinliğini etkileyebilir.

İKİ İSPANYOL KARŞI KARŞIYA

Bu maç, iki İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ve Luis Enrique arasındaki taktiksel bir düello olarak da dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki İspanyol çalıştırıcı yarı finalde karşı karşıya geliyor. Arteta, Arsenal'in kontrollü oyununu Paris'te daha ofansif bir yaklaşımla desteklemeyi planlarken, Enrique'nin PSG'si ev sahibi avantajını kullanarak tempoyu kontrol etmeyi hedefliyor. İlk maçta Arsenal'in orta sahada üstünlük kurma çabalarına rağmen PSG'nin hızlı hücumları etkili olmuştu. Rövanşta, orta saha mücadelesi ve kanat organizasyonları maçın kaderini belirleyebilir.

TARİHİ HEDEF: FİNAL

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2005-06 sezonunda finale yükselmiş, ancak kupayı kazanamamıştı. PSG ise 2019-20 sezonunda finale ulaşsa da Bayern Münih'e mağlup olmuştu. Her iki takım da bu turnuvada henüz kupa sevinci yaşayamadı, bu yüzden 31 Mayıs 2025'te Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak final, tarihi bir hedef. Bu sezon grup aşamasında Arsenal, PSG'yi 2-0 mağlup etmişti.

MAÇA ALMAN HAKEM

Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in bugüne kadar hiçbir çeyrek final veya yarı final karşılaşmasında görev almadığı biliniyor.

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