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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Inter | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

Barcelona-Inter | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter maçı ile devam ediyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 21:55
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Barcelona-Inter | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, eşleşmenin ilk maçında Barcelona deplasmanına çıkıyor.

Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA-INTER MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, G. Martin, Cubarsi, I. Martinez, Kounde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Ferran Torres

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Hakan, Dimarco, Lautaro, Thuram

BARCELONA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona-Inter karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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