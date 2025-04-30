Barcelona-Inter | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi / Yarı Final)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, eşleşmenin ilk maçında Barcelona deplasmanına çıkıyor.
Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BARCELONA-INTER MAÇI İLK 11'LERİ
Barcelona: Szczesny, G. Martin, Cubarsi, I. Martinez, Kounde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Ferran Torres
Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Hakan, Dimarco, Lautaro, Thuram
BARCELONA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Barcelona-Inter karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.