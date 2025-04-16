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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi (Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

(Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 2-1'lik galibiyetin ardından evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Bir başka milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid ise 3-0'lık mağlubiyetin ardından evinde zorlu maçta Arsenal'ı elemek istiyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 21:55 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 21:55
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(Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, 2-1'lik galibiyetin ardından evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor.

Bir başka milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid ise 3-0'lık mağlubiyetin ardından evinde zorlu maçta Arsenal'ı elemek istiyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ:

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter - Bayern Münih maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE REAL MADRID - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Arsenal maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele tabii spor'da canlı yayınlanıyor.

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