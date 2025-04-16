(Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, 2-1'lik galibiyetin ardından evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor.
Bir başka milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid ise 3-0'lık mağlubiyetin ardından evinde zorlu maçta Arsenal'ı elemek istiyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ:
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram
Bayern Münih: Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane
INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Inter - Bayern Münih maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE REAL MADRID - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli
REAL MADRID - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Arsenal maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele tabii spor'da canlı yayınlanıyor.