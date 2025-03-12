  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 10:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Real Madrid'in Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉ATLETICO MADRID - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor
REKLAM - Vakıf Katlıım
DİĞER
Başka Bir Gün'de Nehir Serdar’ı kurtarmaya çalışıyor
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? "Mehmetçik Suriye'de kalmaya devam edecek"
F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Drogba'dan G.Saray'a tepki paylaşımı! Drogba'dan G.Saray'a tepki paylaşımı! 11:14
Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor 10:37
F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu! 10:34
Cengiz hızlı başladı Cengiz hızlı başladı 10:30
Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? 10:26
Beşiktaş'tan G.Saray maçı kararı! Beşiktaş'tan G.Saray maçı kararı! 10:21
Daha Eski
Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı 09:57
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... 09:49
UEFA'dan G.Saray'a müddet! UEFA'dan G.Saray'a müddet! 09:30
G.Saray'dan Osimhen operasyonu! G.Saray'dan Osimhen operasyonu! 09:22
Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 08:43
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54