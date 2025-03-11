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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 00:54
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Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Allianz Arena'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Bayern, toplamda 5-0'lık bir skorla çeyrek finale yükseldi.

Maçta Bayern Münih'in gollerini 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies kaydetti. Her iki takım da üstünlük sağlamak için mücadele etse de, Bayern'in etkili futbolu karşısında Leverkusen direnemedi.

Bu sonuçla Bayern Münih, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında çeyrek final biletini aldı.

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