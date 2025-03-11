Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Allianz Arena'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Bayern, toplamda 5-0'lık bir skorla çeyrek finale yükseldi.

Maçta Bayern Münih'in gollerini 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies kaydetti. Her iki takım da üstünlük sağlamak için mücadele etse de, Bayern'in etkili futbolu karşısında Leverkusen direnemedi.

Bu sonuçla Bayern Münih, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında çeyrek final biletini aldı.