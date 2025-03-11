Barcelona 3-1 Benfica | MAÇ SONUCU - ÖZET

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Benfica'yı 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 11'inci ile 42'nci dakikada Raphinha ve 27'nci dakikada Lamine Yamal'dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 13'üncü dakikada Nicolas Otamendi kaydetti.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmaya Benfica formasıyla ilk 11'de başladılar. Her iki isimde karşılaşmada gol veya asist yapamazken Kerem Aktürkoğlu 56'ncı dakikada yerini Renato Sanches'e, Orkun Kökçü ise 70'inci dakikada yerini Andrea Belotti'ye bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, toplamda 4-1'lik skorla Benfica'yı eledi ve adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.