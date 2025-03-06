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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal şov

Arsenal şov

Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye 7 gol atan İngiliz devi rekor kırdı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda ekibini deplasmanda 7-1 yenen kırmızıbeyazlılar, eleme aşamasında 7+ gol atan ilk takım olurken, çeyrek final kapısını ardına kadar aralamayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Arsenal şov

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en flaş skorunu İngiliz devi Arsenal aldı. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı 7-1 yendi. Lig aşamasını 3. sırada tamamlayan Arsenal, PSV'ye konuk oldu. İngiliz ekibi 18. dakikada Timber'ın golüyle öne geçerken 3 dakika sonra Nwaneri ile farkı 2'ye çıkardı. Merino'nun golüne Lang karşılık verirken, ilk yarıyı Arsenal 3-1 üstün bitirdi.

İKİ DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Kırmızılar, Odegaard ve Trossard ile 2 dakikada 2 gol buldu. Odegaard, 73'te kendisinin ikinci, takımının 6. golüne imza attı. Calafiori, 85. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. Arteta'nın takımı sahadan 7 gollü galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamasında deplasmanda 7+ gol atan ilk takım oldu.

NWANERİ YILDIZINI PARLATIYOR

Arsenal'in genç yıldızı Nwaneri, Saka'nın sakatlığında Kuzey Londra ekibinin hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 17 yaşındaki genç yetenek, takımının PSV karşısında 7-1'lik galibiyetinde etkili oldu. Bu sezonki 8. golünü kaydeden Nijerya asıllı 10 numara, Arsenal'in hücum gücünü yeniden şekillendirebileceğini kanıtladı.

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