Arsenal şov

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en flaş skorunu İngiliz devi Arsenal aldı. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı 7-1 yendi. Lig aşamasını 3. sırada tamamlayan Arsenal, PSV'ye konuk oldu. İngiliz ekibi 18. dakikada Timber'ın golüyle öne geçerken 3 dakika sonra Nwaneri ile farkı 2'ye çıkardı. Merino'nun golüne Lang karşılık verirken, ilk yarıyı Arsenal 3-1 üstün bitirdi.

İKİ DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Kırmızılar, Odegaard ve Trossard ile 2 dakikada 2 gol buldu. Odegaard, 73'te kendisinin ikinci, takımının 6. golüne imza attı. Calafiori, 85. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. Arteta'nın takımı sahadan 7 gollü galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralarken, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme aşamasında deplasmanda 7+ gol atan ilk takım oldu.

NWANERİ YILDIZINI PARLATIYOR

Arsenal'in genç yıldızı Nwaneri, Saka'nın sakatlığında Kuzey Londra ekibinin hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 17 yaşındaki genç yetenek, takımının PSV karşısında 7-1'lik galibiyetinde etkili oldu. Bu sezonki 8. golünü kaydeden Nijerya asıllı 10 numara, Arsenal'in hücum gücünü yeniden şekillendirebileceğini kanıtladı.