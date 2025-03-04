PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV Eindhoven - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSV Eindhoven ile Arsenal son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Arsenal maçı 4 Mart Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

PSV EINDHOVEN - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSV Eindhoven: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Saibari, Lang; De Jong

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard

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