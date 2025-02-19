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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid 3-1 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Real Madrid 3-1 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City’yi Kylian Mbappe'nin golleri ile turnuva dışına itti. İşte 3-1 sonuçlanan nefes kesen maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 00:54
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Real Madrid 3-1 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'yi Kylian Mbappe'nin golleri ile turnuva dışına itti.

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanan La Liga devi, Santiago Bernabeu'da rakibine şans tanımadı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan İspanyol temsilcisi, eşleşmeden 6-3'lük skorla galip ayrıldı.

Madrid'in gollerini dakika 4, 33 ve 61'de Mbappe kaydetti ve yıldız oyuncu yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

City'nin tek golü ise dakika 90+2'de Nicolas Gonzalez Iglesias'tan geldi.

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