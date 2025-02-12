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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Karşılaşmaları canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:56
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU İLK KARŞILAŞMALARINI CANLI OLARAK HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

CELTIC - BAYERN MÜNIH MAÇI:

Celtic: Schmeichel, Johnston, Carter-Wickers, Trusty, Taylor, McGregor, Engels, Hatate, Kühn, Maeda, Idah.

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Dier, Guerreiro, Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala, Sane, Kane.

FEYENOORD - MILAN MAÇI:

Feyenoord: Wellenreuther, Read, Beelen, Hancko, Smal, Milambo, Moder, Timber, Hadj Moussa, Paixao, Ueda.

Milan: Maignan, Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo, Fofana, Reijnders, Pulisic, Joao Felix, Leao, Gimenez.

MONACO - BENFICA MAÇI:

Monaco: Majecki, Vanderson, Salisu, Kehrer, Diatta, Akliouche, Zakaria, Al-Musrati, Golovin, Embolo, Biereth.

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis.

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