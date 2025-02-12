Halil Umut Meler Club Brugge - Atalanta maçına damga vurdu! Penaltı kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Maçı yöneten Halil Umut Meler 90+2. dakikada ev sahibi Club Brugge lehine verdiği penaltı kararıyla tartışmalara neden oldu.
İtalyan ekibi maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi.
İŞTE O POZİSYON
Club Brugge maçın son dakikalarında penaltıdan attığı golle Atalanta karşısında ilk maçı 2-1 kazandı. ⚽️ #UCL pic.twitter.com/wQgTBAtQBe— TRT Spor (@trtspor) February 12, 2025