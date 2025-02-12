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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Halil Umut Meler Club Brugge - Atalanta maçına damga vurdu! Penaltı kararı...

Halil Umut Meler Club Brugge - Atalanta maçına damga vurdu! Penaltı kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçı yöneten Halil Umut Meler 90+2. dakikada verdiği penaltı kararıyla tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 22:58
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Halil Umut Meler Club Brugge - Atalanta maçına damga vurdu! Penaltı kararı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Club Brugge evinde Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Maçı yöneten Halil Umut Meler 90+2. dakikada ev sahibi Club Brugge lehine verdiği penaltı kararıyla tartışmalara neden oldu.

İtalyan ekibi maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi.

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