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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Leipzig ile Sporting CP kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 12:50
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Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Leipzig ile Sporting CP kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Sporting CP maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - SPORTING CP MAÇI CANLI İZLE

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