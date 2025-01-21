Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Club Brugge ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Juventus maçı 21 Ocak Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE