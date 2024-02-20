Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSV - Dortmund maçı canlı izle | PSV - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSV - Dortmund maçı canlı izle | PSV - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. PSV ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 10:00
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PSV - Dortmund maçı canlı izle | PSV - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSV - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Hollanda ekibi PSV ile Alman devi Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - Dortmund maçı 20 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

PSV - DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

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