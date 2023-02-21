LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Liverpool - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

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