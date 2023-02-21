Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Şifresiz yayınlanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi araştırılıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:50
LIVERPOOL REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Liverpool - Real Madrid maçı şifresiz canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

Liverpool - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı 21 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Ceballos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

👉 Liverpool - Real Madrid maçı - CANLI ŞİFRESİZ İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Faturada 'Ahbap Çavuş' tezgahı! Deniz Akkaya bombaları ardı ardına patlattı: 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?
Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti: "Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz!"
Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor
Fırtına'nın Süleymanov ısrarının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eintracht Frankfurt - Napoli maçı saat kaçta?
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta?
İstanbul barajları doluluk oranı (20 Şubat 2023)
Ölüdeniz fay hattı hangi illerden geçiyor?
21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Frankfurt - Napoli maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Napoli maçı saat kaçta? 09:44
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:26
Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor 09:21
Almanya'nın en iyi boksörü Ali Eren Demirezen Almanya'nın en iyi boksörü Ali Eren Demirezen 09:08
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:14
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:13
Daha Eski
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:03
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:02
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! 00:40
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi 00:27
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:23
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:21