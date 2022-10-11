Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Dortmund ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Sevilla maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.