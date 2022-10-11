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Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Dortmund ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 12:20
Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Dortmund ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dortmund - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Sevilla maçı 11 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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