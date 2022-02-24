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UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından UEFA'dan flaş bir yaptırım kararı geldi. Buna göre UEFA, 2022 yılında St. Petersburg şehrinde düzenlenmesi planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni alacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:31
UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası St. Petersburg'da oynanması planlanan 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin akıbeti merak ediliyordu.

UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi Finali'ni planlandığı şekilde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirmeme kararı aldığı öğrenildi.

UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

Associated Press, UEFA tarafından merakla beklenen kararın verildiğini ifade etti. İsmini vermek istemeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, UEFA'nın 25 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğini belirttiği toplantıda 28 Mayıs'taki final maçının Rusya'dan alındığını açıklamaya hazırlandığı aktarıldı.

UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahelesi, tüm dünyada çok sert bir tepki görürken İngiliz hükümeti ve taraftar grupları da UEFA'dan Rusya'nın enerji devi Gazprom'un yaptığı bir stadyumda finali oynatmamasını talep etti.

UEFA'dan Rusya'ya flaş yaptırım! Final maçı alınıyor

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin yeni yeri için ilk etapta Wembley seçeneği öne çıksa da West Ham United'ın kullandığı Londra Stadyumu ve Tottenham Hotspur Stadyumu da diğer ihtimaller arasında dikkat çekiyor.

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