Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Villarreal Manchester United maçı CANLI | Villarreal Manchester United canlı izle

Villarreal Manchester United maçı CANLI | Villarreal Manchester United canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Premier Lig devi Manchester United, deplasmanda İspanya La Liga ekibi Villarreal'e konuk oluyor. Maç öncesi Manchester United, 7 puanla ve +1 averajla lider durumda bulunuyor. Villarreal ise 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Villarreal - Manchester United maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 20:39
Villarreal Manchester United maçı CANLI | Villarreal Manchester United canlı izle

Manchester United ve Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında kozlarını paylşaıyor. Mücadele, El Madrigal'de oynanıyor. Bu dev müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros, Danjuma, Yeremy, Gomez

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial, Ronaldo


VILLARREAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı, 23.11.2021 Salı günü saat 20.45'te başladı.

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