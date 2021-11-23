Villarreal Manchester United maçı CANLI | Villarreal Manchester United canlı izle

Manchester United ve Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında kozlarını paylşaıyor. Mücadele, El Madrigal'de oynanıyor. Bu dev müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
VILLARREAL - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros, Danjuma, Yeremy, Gomez
Manchester United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, Fred, McTominay, Van de Beek, Sancho, Martial, Ronaldo
VILLARREAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Villarreal Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı, 23.11.2021 Salı günü saat 20.45'te başladı.