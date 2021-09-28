Real Madrid - Sheriff | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
D grubu 2. maçında Real Madird sahasında Sheriff ile karşı karşıya geliyor.
Santiago Bernabeu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetiyor.
REAL MADRİD SHERİFF ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Real Madrid Sheriff maçı 28 Eylül Salı akşamı saat 22:00'den itibaren Exxen Dijital Platformu'ndan naklen yayınlanıyor.
REAL MADRID SHERIFF MAÇI İLK 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutierrez; Camavinga, Casemiro, Fede Valverde, Hazard, Vinicius, Benzema
Sheriff: Athanasiadis, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Thill, Addo, Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev