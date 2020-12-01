Mönchengladbach-Inter MAÇI CANLI ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B grubu 5. hafta maçında Mönchengladbach ile Inter, Stadion im Borussia-Park'ta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, M'Gladbach-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MÖNCHENGLADBACH-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach-Inter maçı 1 Aralık Salı günü saat 20:55'te beIN Sports max 1'de canlı yayınlanacak.

MÖNCHENGLADBACH - INTER MUHTEMEL 11'LER:

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram, Plea

INTER: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Hakimi, Young, Sensi, Barella, Gagliardini, Martinez, Lukaku

Grubun bir diğer maçında ise Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk edecek. 5. hafta mücadeleleri öncesinde B Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Mönchengladbach: 8 puan

2- Real Madrid: 7 puan

3- Shakhtar Donetsk: 4 puan

4- Inter: 2 puan