Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. A grubunun iki güçlü ekibi 'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 16:19 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 16:32
Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A grubu 5. hafta maçında ile 'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı 1 Aralık Salı günü saat 23:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

30 MAÇTA 27 GALİBİYET
Performansı ile oldukça dikkat çeken Bayern Münih son 30 maçında tam 27 galibiyet aldı, 2 kez berabere kalan Alman ekibi sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Panzerler son mağlubiyetini 14 maç önce Hoffenheim'e karşı almıştı.



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